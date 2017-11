Convotherm: Verbrauchsarme Produktion ausgezeichnet

Gewürdigt wurde die ressourceneffiziente Produktionsweise des Unternehmens. Die Awards werden im Rahmen des Lean & Green Summits am 28. und 29. November 2017 in München/Memmingen verliehen. Durch die Auszeichnung sieht sich das Unternehmen motiviert, neben der Produktion in Eglfing den Standort insgesamt ressourceneffizient umzugestalten. So sollen die adminstrativen Prozesse in Hinblick auf Lean Management and Ressourceneffizienz analysiert werden. Weitere Umweltziele sollen laut Stefan Dorsch, Bereichsleiter Produktion und Betrieb bei Convotherm zeitnah verfolgt und umgesetzt werden. So sollen Spitzenlastzeiten vermieden und zum Beispiel Druckluftverluste um 30 Prozent gesenkt werden.Der Lean and Green Management Award wird seit 2012 durch das Beratungsunternehmen Growtth Consulting Europe in drei Kategorien vergeben: „Konzerne/OEM“, „KMU“ und „Sonderpreis“. Bewerben können sich alle Standorte der allgemein produzierenden Industrie- und Automobilbranche mit einer Mitarbeiterzahl von mindestens 100 Beschäftigten vor Ort.07.11.2017, bk - Redaktion food-service / gv-praxis