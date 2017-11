Wettbewerb für Senioreneinrichtungen: Frist bis 10.11.2017

Online-Formular (hier können Sie ganz einfach und schnell alle Informationen eingeben und beliebig viele Fotos hochladen)

Bewerbungsformular im pdf-Format (dieses können Sie herunterladen, ausfüllen und an wettbewerb@kochen-fuer-senioren.de senden. In der E-Mail können Sie auch ein oder mehrere aussagekräftige Fotos anhängen. Bitte beachten Sie, dass die E-Mail insgesamt maximal 8 MB umfassen darf.)

Alternativ können Sie das Bewerbungsformular ausdrucken und per Post zusenden an: Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, Beratung & Konzept, Albert-Einstein-Str. 15, 64560 Riedstadt.

Die Zahl der kreativen Ideen von Genusskonzepten in Senioreneinrichtungen steigt stetig. Das will Transgourmet fördern und damit gleichzeitig auch die gesellschaftliche Debatte zum Thema Seniorenverpflegung anstoßen.Dafür werden erneut Senioreneinrichtungen gesucht, in denen innovative, praxisnahe Ansätze für mehr emotionalen Genuss gelebt werden. Eine Fachjury, bestehend aus dem Ernährungspsychologen Prof. Dr. Christoph Klotter und Burkart Schmid, Chefredakteur gv-praxis, sowie Simone Simon, Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums Carl-Joseph in Leutkirch und Gewinnerin 2017, und Frank Dornsiepen ,Küchenleiter im Alten-Wohn-Pflegeheim Christkönig in Bad Wildungen, kürt die drei besten Konzepte. Die drei Sieger werden im Rahmen der feierlichen Preisverleihung auf der Altenpflege am 07. März 2018 in Hannover gekürt. Sie dürfen sich über ein professionelles Kommunikationspaket in Bild und Film inklusive Regie und Schnitt freuen.Sie haben verschieden Möglichkeiten, Ihre Bewerbung abzusenden:Die Teilnahmebedingungen stehen hier zur Verfügung. Für Fragen zum Wettbewerb oder zur Teilnahme schicken Sie sonst auch gern eine Mail an wettbewerb@kochen-fuer-senioren.de