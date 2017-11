TCPOS: 'Web Order & Delivery' heiÃŸt die neue digitale Speisekarte

TCPOS: 'Web Order & Delivery' heißt die neue digitale Speisekarte

Die Customer Journey des Kunden beginnt hĂ€ufig damit, von Zuhause aus per Web oder unterwegs per Smartphone Speisen im Restaurant auszuwĂ€hlen, um sie anschließend gleich von unterwegs zu bestellen. Viele GĂ€ste wollen heutzutage bei der Auswahl eines Restaurants schon vorher die Speisekarte ansehen, eine Reservation vornehmen oder Essen nach Hause bestellen, wobei der klassische Telefonanruf zunehmend durch die Verwendung von Mobile Apps und Webseiten abgelöst wird. Wenn der Gast vor Ort im Restaurant speisen möchte, reserviert er online seine PlĂ€tze. Seine bestellten Produkte holt der Kunde entweder selbst im Restaurant ab oder lĂ€sst sie sich nach Hause liefern.Wenn ein Kunde anruft, werden alle Informationen direkt am Kassenterminal erfasst und sind somit zentral gespeichert und zugreifbar. Der Mitarbeiter kann sogar zusĂ€tzliche Anweisungen bezĂŒglich der bestellten Speisen wie PrioritĂ€t oder Lieferoption hinzufĂŒgen. Arbeitet der Betrieb mit Rezepturen, lassen sich die Allergene direkt in die Speise- und GetrĂ€nkekarte ĂŒbernehmen. „Mit Web Order & Delivery fördern wir eine stĂ€rkere Kundenorientierung, da die VerfĂŒgbarkeit der Speisekarten zu jeder Zeit und an jedem Ort dem BedĂŒrfnis moderner Kunden entgegenkommt“, so Christian Mattle, GeschĂ€ftsfĂŒhrer der TCPOS Niederlassung in der deutschsprachigen Schweiz.TCPOS beschĂ€ftigt rund 250 Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Bulgarien, Frankreich, Italien, China, Taiwan, USA, Kanada, UAE, Argentinien und Mexico. Der Hauptsitz befindet sich in Lugano im Kanton Tessin im italienischsprachigen Teil der Schweiz, die deutsche Hauptniederlassung ist in Völklingen. Seit 2013 ist TCPOS Teil der Zucchetti Group.03.11.2017, DD - Redaktion food-service / gv-praxis