E-Food: Lidl bereinigt sein Online-Angebot um Lebensmittel

Dies hat die Lebensmittel Zeitung (dfv Mediengruppe) auf ihrer Online-Plattform www.lebensmittelzeitung.de gemeldet. Auch Drogeriewaren und selbst Tierfutter sind aus dem Sortiment des Onlineshops verschwunden."Lidl bereinigt sein Online-Portfolio, richtet den Onlineshop auf lidl.de neu aus und konzentriert sich auf Angebote, die wettbewerbsfähig am Markt positioniert werden können und so zum weiteren Erfolg des Lidl-Onlineshops in Deutschland beitragen", wird das Unternehmen zitiert. Der Onlinevertrieb von Lebensmitteln bleibe gleichwohl ein wichtiges Zukunftsthema. In diesem Zusammenhang genannte Stichworte: die Akzeptanz auf Kundenseite sowie das profitable Betreiben solcher Angebote.Erstmals nannte Lidl eine Umsatzzahl für den deutschen Onlineshop. Laut LZ sind dies rd. 750 Mio. €. Der Discounter hatte vor gut drei Jahren das Geschäft mit Drogeriewaren im Netz gestartet und dann weitere Produktgruppen aufgeschaltet. Anders als im Filialsortiment war der Onlineshop stark auf Nonfood-Produkte ausgerichtet.06.11.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

