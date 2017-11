Lieferando/TripAdvisor: Kooperation gestartet

Durch das Anklicken des Bestell-Buttons werden die Verbraucher auf die Lieferando.de Website geleitet und können dort ihre Bestellung aufgeben."Wir freuen uns sehr, dass TripAdvisor Lieferando.de als Partner ausgewählt hat und seinen Nutzern auf diese Weise ganz bequem Online-Essensbestellungen in Restaurants und in verschiedenen Landesküchen in Kontinentaleuropa ermöglicht. Wir freuen uns auf die Kooperation mit TripAdvisor und darauf, unsere führende Position in Europa zu erweitern," sagt Jörg Gerbig, COO von Takeaway.com."Mit über 4,4 Millionen Restauranteinträgen setzt TripAdvisor die Entwicklung der Go-to-Dining-Sparte für Reisende und Einheimische weltweit fort", ergänzt Evan Becker, Leiter der Restaurant Commerce Abteilung von TripAdvisor. "Wir sind hocherfreut, dass wir als Partner von Takeaway.com unseren Nutzern tausende neue Bestellmöglichkeiten über das neue Netzwerk von Partner-Restaurants anbieten können."Die Online-Essensbestellplattform Takeaway.com ist in neun Ländern Europas sowie in Vietnam aktiv. Meistenteils bieten die mitwirkenden Restaurants ihren eigenen Lieferdienst an, doch in 23 europäischen Städten bietet Takeway auch logistische Dienstleistungen für Partner an, die ihr Essen nicht selbst ausliefern. Innerhalb der letzten zwölf Monate (Ende Juni 2017) wurden insgesamt fast 59 Mio. Bestellungen von 10,2 Mio. Einzelkunden abgewickelt, der Brutto-Warenwert erreichte im gleichen Zeitraum 1.126 Mio. €, der Umsatz 139 Mio. €.Die Marken von Takeaway.com (mit Ausnahme von Vietnammm.com), Thuisbezorgd.nl, Lieferando.de, Pyszne.pl, Lieferservice.at, Lieferservice.ch, Takeaway.com, Pizza.pt, Pizza.lu werden in TripAdvisor integriert. Zum Zeitrahmen und weiteren Details der Vereinbarung wurden keine Auskünfte gegeben.05.11.2017, MW - Redaktion food-service