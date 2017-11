gv-praxis im November: Frankfurter Preis und Veggie-Ranking

Zurück zum Ursprung. Unter diesem Motto stand die Aktion zum Thema Nachhaltigkeit, die der Autobauer Volkswagen in über 40 Betriebsrestaurants deutschlandweit gefahren hat. Im Fokus: Zutaten mit Gesicht und klarer Herkunft. Leser erfahren, wie Wildleberkäse aus der Schwinzer Heide bei den Gästen ankommt und wie man Nachhaltigkeit über Storytelling emotional aufladen kann.

Glanzvolle Gala. Die Flora in Köln war Schauplatz der 13. Verleihung des Frankfurter Preises – Großer Preis der Gemeinschaftsgastronomie sowie des Nachwuchspreises Axel-Bohl-Preis des Deutschen Instituts für Gemeinschaftsgastronomie (DIG). Impressionen von der Preisverleihung mit über 300 Gästen.

Sieger. Das Unternehmen Ess-Frequenz gewann in der Kategorie Business. Das Medizintechnikunternehmen Brainlab macht mit Cateringchef Stefan Köglmeier bewusst alles anders: Radikale Frische und tägliches Front-Cooking ohne Speisenplan. In der Kategorie Education überzeugte die Jury Lehmanns Gastronomie: ein Familienunternehmen, das im preisgetriebenen Schulcatering-Markt seit 12 Jahren wächst – mit einer konsequenten Qualitäts- und Markenstrategie. Beide Preisträger im Porträt.

Veggie-Ranking. Tierfreie Offerten erobern die Betriebsrestaurants. Dies zeigt eine exklusive Umfrage von ProVeg – ehemals VEBU. Der Verein hat erstmals das vegan-vegetarische Angebot deutschlandweiter Betriebsgastronomen in Eigenregie getestet und bewertet – mit überraschenden Ergebnissen.

Trendschau Anuga. Die Food-Weltmesse der Superlative schloss in diesem Jahr mit rund 165.000 Fachbesuchern aus 198 Ländern und einem Ausstellerrekord. Die neuesten Food-Trends und Innovationen von der Anuga.

Jogis Koch. Sternekoch und Globetrotter Anton Schmaus kocht seit diesem Sommer für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ein Porträt.

Richtig kennzeichnen. Oft setzen sich Unklarheiten bei europäischen Vorschriften national fort. So besteht trotz der neuen deutschen Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung (LMIDV) noch Klärungsbedarf. Expertin Maria Revermann zu den wichtigsten Unsicherheiten.

