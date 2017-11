CinemaxX: Coca-Cola Freestyle-Automat in Freiburg

Ab 3,90 € können die Klassiker Coca-Cola, Sprite, Powerade, Mezzo Mix und Co. sowie auch alle zuckerfreien Varianten mit Geschmacksrichtungen wie Himbeere, Orange oder Limette kombiniert werden. Mehr als 100 Geschmackskombinationen sind möglich.Mit acht Maschinen ist die Coca-Cola Freestyle Installation im CinemaxX Freiburg die bisher größte in Deutschland, so Marc Anton – Head of Food & Beverage and Procurement bei CinemaxX.Die CinemaxX Gruppe betreibt 33 Kinos mit 289 Leinwänden und rund 73.000 Sitzplätzen in Deutschland und Dänemark.Mit dem gastronomischen Angebot setzte die Kino-Marke 2016 mit 30 Foodservice-Einheiten Schätzungen zufolge 46 Mio. € um.05.11.2017, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

