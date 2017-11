Kofler & Kompanie Deutschland: Wendel geht, Wichert kommt

Wichert löst in dieser Funktion Oliver Wendel ab, der nach acht Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit das Unternehmen nach Ende seines Vertrages im gegenseitigen Einvernehmen mit 31.12.2017 verlassen wird.Damit besteht die Führungsmannschaft von Kofler & Kompanie Deutschland aus KP Kofler (CEO), Lutz Coelen (CFO/COO), Konstantina Dagianta (Managing Director) und Philipp Wichert (Managing Director). Dagianta und Coelen sind beide seit Beginn dieses Jahres bei Kofler & Kompanie.„In der achtjährigen Zusammenarbeit mit Oliver Wendel haben wir gemeinsam eine führende Stellung am deutschen Event-Cateringmarkt erreicht. Wir bedanken uns herzlich für die gute Zusammenarbeit, sein großes Engagement und seine Verdienste für Kofler & Kompanie“, betont KP Kofler. „Ich freue mich, dass wir Philipp Wichert für uns gewinnen konnten, und bin überzeugt, dass wir mit der neuen Zusammensetzung der Geschäftsführung spannende Akzente für die Zukunft von Kofler & Kompanie setzen werden.“ Wichert hatte das Unternehmen Stockheim nach 14 Jahren gegen Ende 2016 verlassen.Als einer der führenden Anbieter von Premium-Cateringdienstleistungen ist das Unternehmen mit Standorten in den sechs größten deutschen Städten sowie in London, St. Petersburg, Sao Paulo und Shanghai vertreten. Neben exklusiven Eventlocations, Restaurants und Cafés auf nationaler und internationaler Ebene zählt auch der Airport Club Frankfurt zum Portfolio. Die Aktivitäten reichen von Event Catering und Gastronomie bis Sports Hospitality.01.11.2017, MW - Redaktion food-service

