Berliner Kaffeerösterei: Neue Erlebniswelt ab Frühjahr 2018

An die 80 Vollzeitstellen sind an dem neuen Standort in Berlin-Mitte geplant, dessen Eröffnung für den 1. Mai 2018 datiert ist.Die drei Inhaber Andreas und Erwin Giest sowie Stefan Richter eröffnen neben einem umfangreichen Einzelhandelsteil ein großes Kaffeehaus mit Live-Röstungen von frischem Spezialitäten-Kaffee aus aller Welt.Die Berliner Kaffeerösterei setzt dabei auf handwerkliche Produktion: Nicht nur die Kaffeeröstung und -zubereitung, sondern auch die Herstellung der eigenen Schokoladenspezialitäten, Torten und Feinkost wird den Gästen transparent in gläsernen Werkstätten nahe gebracht. Frische Backwaren liefert die eigene Brotbäckerei.Im weitläufigen und ruhigen Innenhof der ehemaligen Brauerei entsteht zudem eine große Terrassenfläche.Im Berliner Stammhaus in der Charlottenburger Uhlandstraße zwischen Kurfürstendamm und Lietzenburger Straße bieten die Inhaber mehr als 100 frisch geröstete Kaffeesorten an und servieren im benachbarten Kaffeehaus alles, was das Kaffee-Junkie Herz begehrt – vom Espresso bis zum Cold Brew Coffee.Weitere Filialen der Berliner Kaffeerösterei befinden sich im Bettenhaus des Campus Charité Mitte und am Flughafen BER.31.10.2017, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

