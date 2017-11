Umbenennung: In China heißt McDonald's nun Goldene Bögen

Für weltweit agiernde Firmen ist es nicht ungewöhnlich, in China unter einem anderen Namen zu operieren. Coca-Cola heißt beispielsweise 'Ke kou ke le', übersetzt bedeutet das 'lecker und lustig'. Jetzt will der Burgerbrater das Unternehmen in China unter dem Namen 'Jingongmen' betreiben, das übersetzt 'Goldene Bögen' bedeutet und eine Anspielung auf das Unternehmslogo ist.Doch so ganz rund lief die Sache nicht - der Schuss ging ein wenig nach hinten los. Die Kette hat mit einer neuen chinesischen Bezeichnung für das Unternehmen vor allem in den sozialen Netzwerken für Gelächter gesorgt. Denn der neue Name erinnert auch an eine Bezeichnung, die Chinesen für Schweine nutzen, wenn sie im Matsch nach Essen schnüffeln.01.11.2017, BT - Redaktion food-service

