Vendingmarkt: Heißgetränke bleiben Wachstumstreiber

Fast zwei Drittel vom Verkaufsvolumen entallen auf Kaffee und Co

Vending im Aufwind

Sprachrohr der Vending-Branche

Der deutsche Vendingmarkt ist nach Umsatz der größte in Europa. Die Zahl der betriebenen Getränke- und Verpflegungsautomaten liegt bei rund 555.000 Automaten, ein Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zu 2015. Die Automaten in Deutschland gliedern sich in nachfolgende Segmente:• 96.400 Heißgetränke-Standautomaten (+4,3%)• 240.600 Heißgetränke-Table-Top-Automaten (+2,2%)• 90.600 Automaten für Snacks und Verpflegung (+1,6%)• 127.300 Kaltgetränkeautomaten (-0,2%)Pro Jahr werden in Deutschland rund 5,55 Milliarden Snacks und Getränke aus einem Automaten verkauft. Das macht ein Plus von 2,1 Prozent zum Jahr 2015, teilt der BDV mit. Vom gesamten Verkaufsvolumen entfallen:• 73 Prozent auf Heißgetränke• 13 Prozent auf Kaltgetränke• 14 Prozent auf SnacksDie Vendingbranche beschäftigt derzeit rund 15.000 Menschen. Grundsätzlich qualifiziere sich Vending mit wachsender Tendenz sowohl im Food- als auch im Non-Food-Bereich zu einem attraktiven, absatzentscheidenden Vertriebskanal, resümiert der BDV. Der Einsatz sei nahezu uneingeschränkt. Gerätetypen würden mittlerweile in einer sehr flexiblen Bandbreite zur Verfügung stehen. So ließen sich heute sämtliche Waren und Packungsgrößen über Automaten verkaufen. Weitere Informationen finden Interessierte im aktualisierten Flyer „Vendingmarkt Deutschland“ auf der BDV-Homepage.Der Bundesverband der Deutschen Vending-Automatenwirtschaft e.V. (BDV) ist die führende Wirtschaftsvereinigung der Hersteller von Getränke- und Verpflegungsautomaten und der in diesem Bereich tätigen Automaten-Dienstleister („Operator“) und Lebensmittelhersteller. Der BDV zählt rund 350 Mitglieder, rund 200 davon sind selbständige Automaten-Dienstleister, meist regional tätige, mittelständische Unternehmen. Insgesamt machen die dem BDV angehörenden Automaten-Dienstleister etwa zwei Drittel des gesamten Marktes aus.03.11.2017, CZ - Redaktion gv-praxis

