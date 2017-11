Krefft Großküchentechnik: Kochen mit Touch-Display

Energieverbrauch optimieren

Aufheizphase, Betriebstemperatur und Status werden als leicht verständliche Bedien-Symbole auf dem großformatigen Display angezeigt und sind auch aus einiger Distanz erkennbar. Laut Hersteller ist das Display aus Sicherheitsglas in die Gerätefront integriert und leicht zu reinigen.Die Geräte der Linie sind serienmäßig für den Anschluss an das Mareno-System Power Guardian vorgerüstet, das den Energieverbrauch bei allen Garvorgängen optimieren soll.Die Produkte des internationalen Spezialisten für horizontale Kochtechnik der mittleren bis großen Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung werden in Deutschland von Krefft Großküchentechnik, Rastatt, vertrieben.02.11.2017, bk - Redaktion food-service / gv-praxis