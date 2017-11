DGE: Studie zur Veggie-Ernährung bei Kindern

Datenlage mangelhaft

Kritische Nährstoffe im Fokus

Studie auf zwei Jahre angelegt

DGE-Ernährungsbericht veröffentlicht Ergebnisse

Ziel ist es, daraus wissenschaftlich gestützte und praxisnahe Empfehlungen für die Kinder- und Jugendernährung abzuleiten und die Beratung diesbezüglich zu verbessern. Die Studie mit dem Namen „Vegetarischen Ernährung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ (VeChi-Youth-Studie) untersucht konkret den Ernährungsstatus von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 18 Jahren, die sich vegan, vegetarisch oder mit Mischkost inklusive Fleisch ernähren.Die bislang verfügbaren Daten zum Ernährungs- und Gesundheitsstatus vegetarisch bzw. vegan ernährter Kinder und Jugendlicher lassen laut DGE keinen Rückschluss auf die aktuelle Situation in Deutschland zu. Die VeChi-Youth-Studie soll hier eine Forschungslücke schließen.Neben der Bestimmung des Ernährungsverhaltens der Teilnehmer wird anhand von Urin- und Blutproben der Versorgungsstatus mit potentiell kritischen Nährstoffen, wie Vitamin B12, Jod, Folat, Vitamin D und Eisen ermittelt. Auch der sozioökonomische Status und die körperliche Aktivität der Kinder und Jugendlichen werden erfasst.Die DGE hat die VeChi-Youth-Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ausgeschrieben. Sie ist über einen Zeitraum von zwei Jahren angelegt und wird gemeinsam umgesetzt von der Fachhochschule des Mittelstand (FHM) Köln, der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der Charité – Universitätsmedizin Berlin und Immanuel Diakonie Berlin, der Universität Witten/Herdecke sowie der Filderklinik in Filderstadt-Bonlanden.Die Ergebnisse der VeChi-Youth-Studie werden im 14. DGE-Ernährungsbericht (2020) veröffentlicht. Die DGE erstellt alle vier Jahre im Auftrag des BMEL einen Ernährungsbericht. Diese Veröffentlichungen bilden die Ernährungssituation sowie deren Entwicklung in Deutschland ab und bewerten sie. Der Bundesregierung dienen die Forschungsergebnisse und Aussagen der DGE-Ernährungsberichte als Entscheidungshilfe für ihre gesundheits- und ernährungspolitischen Maßnahmen.08.11.2017, CZ - Redaktion gv-praxis

Weitere Branchennews vom 08.11.2017: