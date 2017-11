Deutscher Vending Preis: Peter Ehrl geehrt

Vorreiter bei Elektromobilität

Er gilt unter Kunden und Geschäftspartnern als innovativer Vorreiter, insbesondere im Einsatz bargeldloser Bezahlsysteme am Automaten und wurde für sein außerordentliches Engagement in der Vendingbranche ausgezeichnet. Ehrl nahm den Preis aus den Händen des BDV Vorstandsprechers Karl-Heinz Blum, seines Stellvertreters Udo Gast und Geschäftsführer Dr. Aris Kaschefi entgegen.In seiner Laudatio würdigte Udo Gast den Preisträger auch für seine Vorreiterrolle in punkto Elektromobilität. Bereits seit 2014 sind Elektrofahrzeuge Teil der Firmenflotte und versorgen Kunden in der Genussregion Coburg mit Kaffee und Snacks. Für sein innovatives Konzept des „LadeGenussCenter“ – einer Kombination aus Ladestation für Elektromobile und Vendingautomaten – bekam Ehrl im Rahmen der Messe Eu’Vend & coffeena 2015 den VendingStar verliehen.Außerdem ist er Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft „Elektromobilität für Coburg“. Der Deutsche Vending Preis wird seit 1999 einmal im Jahr durch den BDV verliehen. Mit ihm werden innovative Unternehmen und Persönlichkeiten der Branche geehrt.06.11.2017, CZ - Redaktion gv-praxis

Weitere Branchennews vom 06.11.2017: