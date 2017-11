Fish International: Messe feiert 30. Geburtstag

Schleppnetzparty und Spezialwissen

Die Veranstaltung war 1988 mit über 100 Ausstellern auf Initiative des Bremer Fischhändlers Peter Koch-Bodes gestartet. Heute präsentieren sich dort rund 300 Unternehmen mit ihren Produkten. Flankiert wird die Messe von einem spannenden Rahmenprogramm. In der „Räucherkiste“ geht es etwa um neue Zubereitungsideen für Fisch und seine Rolle in Ernährungskonzepten wie Low Carb.Ein Symposium vertieft in Einzelmodulen die Salmoniden- und Shrimpszucht, das Tierwohl und Best-Practice-Beispiele für Kreislaufanlagen. Tradition schon seit der ersten Messe hat die „Schleppnetzparty“ am Sonntagabend mit Musik, Tanz, gutem Essen und viel Gelegenheit zum Plaudern.06.11.2017, CZ - Redaktion food-service / gv-praxis