Heinz Foodservice: Website mit Rezeptheften zum Download

"Rezepte mit Heinz", "Von und für Profis", "Heinz snackt gut" und "Genuss ohne Grenzen" heißen die Folder, die angemeldete Profi-Köche von der Homepage downloaden können. Für Grill-Aktionen in der kalten Jahreszeit empfiehlt Heinz seine Saucen zum Einlegen und Würzen. Ein Vorschlag sind winterlich marinierte Chicken Wings mit Honig als Ergänzung zu Barbecue Sauce, Sriracha und Knoblauchsauce. Auch für Desserts hat Heinz Vorschläge zu Parfait oder Schokomousse in den Broschüren gesammelt.Für den Einsatz in der Gastronomie gibt es Barbecue Sauce Tomato und Co. im 10-Liter-Eimer. Feinkostsaucen wie Sticky Korean Barbecue Sauce oder fruchtige Curry Mango Sauce sind in großen 875-Milliliter-Squeeze-Flaschen zum einfachen Portionieren erhältlich.31.10.2017, bk - Redaktion food-service / gv-praxis