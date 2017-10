Berlin: Schulverpfleger erhalten schlechtes Zeugnis

Vegetarische Speisen oft zu fett

Zu wenig Rohkost

Damit wurden rund die Hälfte aller Grundschulmensen inspiziert - und zwar grundsätzlich unangemeldet. Ein Hauptkritikpunkt sind die Standzeiten, die laut den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) bei maximal 180 Minuten liegen sollten. Einige Caterer hatten in Ausschreibungen sogar 120 Minuten versprochen, um damit Pluspunkte zu sammeln. In der Praxis sehe es jedoch anders aus, weiß Hottenroth.Ein schlechtes Zeugnis stellt die Chefkontrolleurin den Anbietern zudem bei den vegetarischen Speisen aus. Zu häufig kämen hier frittierte und panierte Convenience-Produkte zum Einsatz, die viel Fett, aber wenig hochwertiges Eiweiß enthielten wie beispielsweise fertige Gemüsepattys.Gleichzeitig wandern zu geringe Mengen an Obst und Rohkost auf die Teller und der Salat werde oft viel zu warm serviert, teilweise mit einer Temperatur von bis zu 20 Grad, erläutert Hottenroth gegenüber der Berliner Zeitung. Indes hofft Rolf Hoppe, Sprecher des Berliner Cateringverbandes, dass mit den Kontrollen die schwarzen Schafe am Markt entlarvt werden.30.10.2017, CZ - Redaktion gv-praxis

