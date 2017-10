Chieti/Italien: ECE eröffnet 'Cucina Club' im Shopping Center Megalò

Der Cucina Club bietet mit rd. 1.200 Sitzplätzen auf mehr als 4.000 qm und insgesamt neun Gastronomiekonzepten ein abwechslungsreiches Angebot für jeden Geschmack. Unter den vertretenen Marken sind Burger King ebenso wie die erfolgreiche italienische Steakhouse-Kette Old Wild West oder Fratelli La Bufala, ebenfalls aus Italien.Eine neue Außenterrasse öffnet das Center nach außen hin und schafft lässiges mediterranes Flair. Erstmals gibt es damit im Megalò Gastro-Plätze im Freien.Auch der Innenbereich wurde komplett umgestaltet und erhielt ein stimmungsvolles neues Lichtkonzept. Pergola-Holzelemente sorgen für ein warmes Ambiente und nehmen die Beach-Club-Atmosphäre der Außenterrasse auf: Farbige Flächen, moderne Lichtlinien mit wechselnder Tageslicht- und Abendbeleuchtung sowie in kühlem Weiß gehaltene Oberflächen und Möbel sorgen für cooles Beach-Club-Feeling, das insbesondere auch die jüngeren Besucher ansprechen soll.Auch die Shop-Fassaden der Gastronomieanbieter wurden neu gestaltet und mit einem einheitlichen Look optisch aufgewertet. Zusätzliche Services wie Ladestationen für Smartphones runden den Komfort für die Kunden ab.Zum Angebot des Centers gehört außerdem ein Multiplex-Kino auf über 6.000 qm Fläche.In die Neugestaltung des Food Courts im Megalò hat der ECE European Prime Shopping Centre Fund I rund 2 Mio. € investiert. Das 2005 eröffnete Shopping-Center in der unweit von Pescara nahe der Adriaküste gelegenen Universitätsstadt Chieti bietet auf einer Mietfläche von 48.500 qm rund 120 Shops und Dienstleistungsbetriebe.Nach Angaben von ECE hat sich der Umsatz in dem Center seit dem Ankauf des Megalò durch den ECE-Fonds und der Übernahme von Management und Vermietung durch die ECE im Jahr 2011 in dem Center um rund 20 % gesteigert. Mit der Neugestaltung des Food Courts geht man einen weiteren Schritt, um das Center fit für die Zukunft zu machen.31.10.2017, MW - Redaktion food-service

