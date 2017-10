Klüh Catering: Möbel Hardeck erweitert Kundenliste

Klüh

Das Restaurant ist nicht nur für die Mitarbeiter des Möbelhauses, sondern ebenso für externe Besucher geöffnet. Auf einer Gesamtfläche von rund 1.000 Quadratmetern versorgt der Caterer täglich zwischen 700 und 1.000 Gästen. Entsprechend eines maßgeschneiderten Full-Service-Konzepts wird der Gast von den Klüh-Mitarbeitern persönlich am Platz bedient.In der gastronomischen Umsetzung spiegelt sich zudem die Firmenhistorie des traditionsbewussten Möbelhauses wider: So stehen lokale Spezialitäten wie die „Bratwurst von Dönninghaus“, oder die „Hardeck-Limonade“ auf der Speisekarte. Das individuelle Food-Konzept soll den Besuch im Möbelhaus in Form eines gastronomischen Highlights abrunden.Die Klüh Service Management GmbH ist ein weltweit agierender Multiservice-Anbieter, der im Jahr 1911 gegründet wurde. Tätigkeitsfelder sind neben Cleaning, Klinik- Dienstleistungen, Catering, Gebäudemanagement, Security- und Personal-Services sowie Airport- Dienstleistungen. Das Unternehmen setzt mit 49.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 770 Mio. Euro um (2016).30.10.2017, CZ - Redaktion gv-praxis

Weitere Branchennews vom 30.10.2017: