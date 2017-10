SFC Summit: Programm steht fest

Das Panel ‘Nachwuchs im Streetfood‘ dreht sich vor allem um das Thema Aus- und Weiterbildung. Es diskutieren u.a. Dominic Bruns, selbst Auszubildender bei Guerilla Gröstl, Hans Schneider, Vorsitzender des Berufsbildungsausschuss Dehoga Bundesverband, Dehoga Bayern und Florian Riedmüller, Projektleiter bei der TH Nürnberg, der zum Thema virtuelle Unternehmensführung und über sein Projekt ‘Foodtruck-Gründung‘ spricht.Auf dem Podium sitzen Branchenvertreter wie Andrew Fordyce von Masande in Rödermark oder Jan Dinter von der Burrito Bande / Celebrate Streetfood in Frankfurt. Das Panel ‘Recht & Gesetz‘ beschäftigt sich beispielsweise mit Fragestellungen rund um AGBs und Verträge, Markenrecht und Versicherungen.Durch den Tag begleiten die Moderatorin Stefanie Schmidts und Klaus Peter Wünsch von Foodtrucks Deutschland (FTD).Die Tickets für das SFC Summit am 16. November inklusive Catering sind für 39 € im Online-Ticketshop erhältlich.Zusätzlich zum Summit-Programm vermittelt der Street Food Starter Workshop Neueinsteigern die Grundlagen darüber, was Street Food so erfolgreich macht. Anhand des ‘Canvas-Modells‘ ermittelt Stefanie Rothenhöfer vom Food Entrepreneurs Club Berlin (FEC) zusammen mit den Workshop-Teilnehmern die Erfolgsfaktoren eines eigenen Street Food Business.Auch Zahlen wie nötige Anfangsinvestition, die wichtigsten Kennzahlen, Erlösquellen und Gewinnpotential werden diskutiert. Gesetzliche Bestimmungen stehen genauso im Fokus des 2,5-stündigen Workshops wie die erfolgreiche Vermarktung der eigenen Marke. Der Workshop findet parallel zum SFC Summit statt. Tickets sind für 149 € online verfügbar.Den Abschluss bildet der öffentliche SFC Street Food Market auf dem Messevorplatz.Die nächste Street Food Convention findet am 15. und 16. November 2018 parallel zur BrauBeviale in Nürnberg statt.31.10.2017, IR - Redaktion food-service / gv-praxis