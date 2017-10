Rheingau Gourmet & Wein Festival: 23. Auflage im Februar und März

Im Gepäck hat er die Gewürze Sansibars, die für ein exotisches Geschmackserlebnis der Extraklasse sorgen. 2-Sterne-Koch Tristan Brandt lässt bei seinem Dinner 'Die Berühmten Wine Ladies' am 3. März 2018 internationale Top-Winzerinnen mit ihren Spezialitäten glänzen. Andreas Döllerer aus Golling/Salzburg steht an der Spitze der österreichischen Koch-Elite, er nennt sein Galadinner 'Genusswelten'.Thoru Nakamura**('Koch des Jahres') stimmt sein Gourmetmenü auf die Weine von Avignonesi ein, die von der Inhaberin präsentiert werden. Der südafrikanische Star Reuben Riffel hat seine Restaurants 'Reuben´s' mittlerweile in Paarl, Robertson und Kapstadt. Beim Festival kocht er zu Rot- und Weißweinen aus Südafrika. L´Árt de Vivre schickt bei seinem Galadinner gleich drei Kochstars, Jörg Sackmann** (Baiersbronn), Gerhard Wieser** (Südtirol) und Martin Fauster* (Königshof München), ins Rennen.Das Vegan Dinner mit Andreas Krolik**vermittelt Eindrücke in den unaufhaltsamen veganen Trend und Lifestyle. Vineet Bhatia*, das weltweit bekannte Gesicht der 'Indian Cuisine', ist ebenfalls wieder dabei. Es gibt ein Galadinner und zwei seiner Lieblingsgerichte bei Koch-Demonstrationen zum Nachkochen. Die besten Weingüter Israels stehen beim Gala-Dinner Israel am 28. Februar 2018 im Mittelpunkt. Gal Ben Moshe, in Israel geboren, begleitet mit seinen Kochkünsten Top-Weine seines Heimatlandes.Weltklasse-Köche wie Klaus Erfort*** und Christian Bau*** verwöhnen die Gäste mit ihrer raffinierten Küche und unnachahmlichen Kreationen. Ein weiteres Highlight des Festivals ist die Veranstaltung 'S.Pellegrino Young Chef Award' am 3. März 2018, bei der die drei Finalisten 2017 zusammen mit dem Gewinner des Vorjahres das Menü kochen. Neben hervorragenden Wein-Veranstaltungen gibt es dieses Jahr zum ersten Mal eine Whisky Masterclass am 25. Februar, bei der sehr rare und wertvolle Whiskies aus Taiwan verkostet werden.Die Kavalan Marke erhielt für ihre Whiskies große Auszeichnungen, u.a. für ihren Premium Whiskey, der zum 'Best World Wide Whiskey' gekürt wurde. Sehr gefragt sind wie jedes Jahr die Raritätendinner und -verkostungen.30.10.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis

