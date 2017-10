Internorga: Rund 1.300 Aussteller werden 2018 erwartet

Fachbesucher der internationalen Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt erwartet eine Welt voller Inspiration – visionäre Konzepte und richtungsweisende Innovationen werden auf über 100.000 qm für das Publikum erlebbar. 2017 begrüßte die Hamburg Messe in ihren Hallen mehr als 96.000 Fachbesucher aus Deutschland und der ganzen Welt.Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin bei der Hamburg Messe und Congress GmbH blickt mit Vorfreude auf die kommende Ausgabe der Internorga: „Als Veranstalter der Leitmesse haben wir stets einen hohen Anspruch an uns und an die Internorga. Wir wollen unsere Fachbesucher mit exklusiven Einblicken und Produktinnovationen begeistern. Dafür stehen wir im engen Austausch mit der Branche und den Ausstellern. Dank ihrer Insights können wir Innovationen des gesamten Außer-Haus-Marktes präsentieren, wichtige Impulse geben und einen europäischen Branchentreffpunkt bieten. Wir freuen uns schon jetzt auf die vielen Fachbesucher und Aussteller der Internorga 2018.“Ausgewieseneladen auf der Messe zum Entdecken aktueller Trendthemen und visionärer Konzepte ein.Ein weiteres Highlight ist die. Hier wagen junge Unternehmer den Markteintritt und präsentieren ihre Produktinnovationen sowie neue Dienstleistungen für die Branche.Freuen dürfen sich die Besucher außerdem schon jetzt auf die hochkarätig besetzten internationalen Kongresse – sie sind die fachlichen Höhepunkte der Messe. Beim– Europas größter Kongress für professionelle Gastronomie, demund demwerden neue Entwicklungen, Trends und Innovationen im Außer-Haus-Markt beleuchtet, präsentiert und diskutiert.Fest im Rahmenprogramm etabliert haben sich die Internorga-Wettbewerbe, wie der ‘‘. In Kooperation mit dem Leaders Club Deutschland trägt die Internorga denaus.Ein weiterer Höhepunkt ist die, dessen Nominierte Jahr für Jahr mit ihren Produkten, Konzepten und Visionen Maßstäbe für die Branche setzen.Bewerbungen zu den Wettbewerben nimmt die Internorga online entgegen.30.10.2017, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

