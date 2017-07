BdS: Andrea Belegante zur Hauptgeschäftsführerin berufen

„Wir setzen im BdS-Präsidium bewusst auf Kontinuität und die Fortsetzung der bewährten, vertrauensvollen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit Andrea Belegante“, so BdS-Präsidentin Gabriele Fanta. „Sie hat in den letzten sieben Jahren bewiesen, dass sie die besonderen Belange und Interessen der Systemgastronomie kennt und dieses Wissen gewinnbringend für unsere Branche einsetzt“, so Fanta weiter.BdS-Vizepräsident Alexander van Bömmel ergänzt: „Andrea Belegante hat erheblich am Ausbau der zwingenden tarifgebundenen Mitgliedschaft in der Systemgastronomie und an der Erhöhung des Organisationsgrades innerhalb des Verbandes mitgewirkt. Sie genießt das Vertrauen der Verbandsmitglieder und des BdS-Präsidiums und wurde daher im September 2016 zur Verhandlungsführerin der derzeit laufenden bundesweiten Tarifverhandlungen für die mehr als 800 Mitgliedsunternehmen mit über 100.000 Beschäftigten ernannt.“Andrea Belegante ist außerdem ehrenamtliche Richterin am Arbeits- und Sozialgericht München, stellvertretendes Mitglied der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) und Ombudsfrau der McDonald's Kinderhilfe Stiftung.Der Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) ist als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die umfassende Branchenvertretung der Systemgastronomie Deutschlands. Der BdS vereint die relevanten Player der Systemgastronomie, zu denen unter anderem die Marken Burger King, KFC, McDonald’s, Nordsee, Pizza Hut, Starbucks, Vapiano, aber auch neuere Konzepte wie beispielsweise Meatery zählen. Die BdS-Mitgliedsmarken erwirtschafteten 2016 mit über 100.000 Beschäftigten mehr als fünf Milliarden Euro in über 2.700 Restaurants. Der BdS ist ein Verband mit zwingender Tarifbindung für seine Mitgliedsrestaurants.03.07.2017, BS - Redaktion food-service

