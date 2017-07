Barry Callebaut: Partnerschaft mit Bäcker-Akademie in Weinheim

Der starke Bezug zum Handwerk ist für beide Partner gleichsam bedeutend. So bieten die Akademien in Köln und Weinheim für handwerkliche Anwender konzipierte Kurse, Weiterbildungen und Schulungen für verschiedene Themenbereiche an.Bernd Kütscher, Direktor der Akademie Weinheim, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Nach sehr erfolgreicher Etablierung der Fortbildung zum Geprüften Brotsommelier für Bäckermeister war es uns wichtig, auch für Konditormeister eine hochwertige und wegweisende Fortbildung anzubieten. Hier kamen wir schnell auf das Thema Schokolade und so auch zur Chocolate Academy, die unsere Kompetenzen in Weinheim perfekt ergänzt“.„Neben den klassischen Schokoladenanwendungen im Bäckerei-Bereich wie dem Schoko-Croissant, Schokoladenkuchen oder Muffins beschäftigen wir uns auch immer wieder mit neuen Ideen, z.B. im salzigen Snack-Bereich, die auf die neuesten Food-Trends einzahlen“, so Nikolaus Kult, der als Sales Direktor bei Barry Callebaut auch für die Chocolate Academy Köln verantwortlich ist.Die Partner sehen deutliche Synergien im Markt, denn sie verbindet nicht nur die Liebe zur Schokolade sondern besonders auch die Begeisterung für neue Produktideen und Differenzierungsmöglichkeiten für Bäckerei- und Konditoreibetriebe. "Wir stehen in engem Austausch, nicht zuletzt durch unsere intensive Zusammenarbeit beim laufenden Schoko-Sommelier-Projekt, und sind uns sicher, auch in Zukunft weitere Impulse zu setzen und mit gemeinsamen Ideen für das Handwerk zu begeistern.“ (30.06.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis

Weitere Industrie-/Messenews vom 30.06.2017: