Laurent Perrier: La Cuvée aus reinstem Traubenmost

Noten von Zitrus und weißen Früchten

Für die Herstelleung werden wehr als 50 % Chardonnay, 30 % Pinot Noir verwendet und der Rest entfällt auf die Meunier-Traube. Hinzu kommen 20 – 30 % Reserveweine, um die Regularität des Stils zu gewährleisten. La Cuvée stammt aus über 100 verschiedenen, von Laurent-Perrier ausgewählten Lagen und profitiert von einer vierjährigen Reifezeit. Die dadurch erhaltene Ausgewogenheit und die Frische des Weins ermöglichen eine leichte Dosage.Der Wein hat eine blassgoldene Farbe. Fein aufsteigende Perlen bilden einen beständigen Schaumkranz. In der Nase besticht sein zartes Bukett von frischen Zitrusfrüchten und weißen Blüten. Die Komplexität des Weines zeigt sich in den aufeinander folgenden Noten von Weinberg-Pfirsich und weißen Früchten. La Cuvée wird zwischen 8° und 10° serviert.Der frische und klare Wein eignet sich bestens als Apéritif. Die Noten von Zitrus und weißen Früchten und seine Ausgewogenheit, die von den subtilen Perlen unterstützt wird, machen ihn zum idealen Begleiter von Geflügel und Edelfischen.Champagne Laurent-Perrier, gegründet 1812, ist das größte, in Familienbesitz befindliche Champagnerhaus und wird von der Familie de Nonancourt geführt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Tours-sur-Marne im Herzen der Champagne.30.06.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis