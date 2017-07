FRIMA: Sous-Vide für beste Gar-Ergebnisse

Das VarioCooking Center überträgt die Wärmeenergie mit dem patentierten VarioBoost-Heizsystem gradgenau und gleichmäßig auf den Tiegelboden, misst jede Sekunde die Temperatur und regelt diese dank eingebauter Kochintelligenz automatisch. Das funktioniert bis zu 72 Stunden für Mengen bis zu 70 kg und ermöglicht eine Herstellung von Sous-Vide-Speisen in Spitzenqualität ohne Eingabe von Temperaturen und ohne permanente Kontrolle.Das vakuumverpackte Lebensmittel ist keinem Verdunstungsverlust ausgeliefert, somit bleiben Aromastoffe und die Feuchtigkeit während des Kochvorgangs erhalten. Die besonderen Vorteile sind die Intensität des Eigengeschmackes und die Zartheit bei Fleisch und Geflügelprodukten. Bei einem hohen hygienischen Standard während der Vorbereitung und strikten Einhaltung von Gartemperaturen sowie schnellem Kühlen auf 3 °C nach dem Garen, ergeben sich Lagerzeiten von bis zu 14 Tagen. Die Einfachheit, mit der Sous-Vide gegarte Produkte im Küchenalltag eingesetzt werden können, garantieren eine hohe Qualität in Geschmack, Aussehen und Gargrad.Mit herkömmlichen Geräten sind diese Ergebnisse nur schwer zu erreichen. „Einsatzmöglichkeiten für Sous-Vide ergeben sich klassisch im a la Carte oder in Küchen, die nach dem Cook & Chill Prinzip ausgerichtet sind. Ein geringer Stromverbrauch während der Zubereitung ist ein weiterer positiver Effekt,“ erklärt Thomas Treu, Chef der Anwendungsberatung bei FRIMA.„Insbesondere Cook & Chill boomt, sowohl in der Gemeinschaftsverpflegung als auch im Restaurant. Der Produktionsprozess wird entzerrt und der Küchenchef kann Kapazitäten besser planen, flexibler auf Kundenwünsche eingehen und einfach effizienter arbeiten.“Neben den Sous-Vide-Garprozessen für Geflügel, Fisch, Fleisch und Gemüse bietet das VarioCooking Center weitere 60 Prozesse, die Kochen, Braten und Frittieren mit deutlich weniger Überwachung in konstanter Qualität ermöglichen. Wem das nicht ausreicht, der kann individuelle Wunschergebnisse abspeichern und mittels ConnectedCooking auf mehrere Geräte per Mausklick verteilen.Mit mehr als 24.000 installierten Geräten allein in Europa ist FRIMA nach eigenen Angaben der unangefochtene Marktführer bei multifunktionalen Gargeräten. Rund 70 Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster unterstreichen diese herausragende Marktstellung, die von den Kunden uneingeschränkt bestätigt wird: 97 % würden jederzeit wieder ein VarioCooking Center kaufen, so das Ergebnis der FRIMA Marktforschung 2015 in D, CH und F.30.06.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis