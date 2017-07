Marktbereinigung: Balzac Coffee von Espresso House übernommen

Balzac Coffee, 1998 in Hamburg gegründet, ist eine der führenden Kaffeebarketten in Deutschland mit Schwerpunkt im Norden. In dem aktuellen food-service Kaffeebar-Ranking (Deutschland 2016) steht die Company auf Platz 11. Balzac Coffee hat insgesamt 43 Kaffeebars. Espresso House ist ein führender Kaffeebar-Anbieter in Skandinavien und bedient in seinen über 310 Coffee-Shops in Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark täglich mehr als 90.000 Gäste.Die Geschäfte von Balzac Coffee werden nach der Übernahme weiterhin vom bestehenden Management geführt. Der Fokus der kommenden Jahre wird laut Unternehmensaussage auf Expansion und Wachstum in Deutschland liegen, wofür auf Ressourcen und Kompetenzen von Espresso House zurückgegriffen werden kann. Espresso House finanziert die Übernahme aus Barmitteln und bestehenden Kreditlinien. „Wir sind sehr glücklich, dass wir Balzac Coffees aufregender Firmengeschichte, die 1998 mit der Gründung des Unternehmens durch Vanessa Kullmann in Hamburg begann, ein weiteres Kapitel hinzufügen können“, sagt Klaus Droste, Mehrheitsgesellschafter von Balzac Coffee. Auch John Nylen, Vorstandsvorsitzender von Espresso House, sieht in der Übernahme großes Potential: „Balzac Coffee hat sich in unseren Augen als qualitativ führende deutsche Coffeeshop-Marke durchgesetzt, ist in für uns wichtigen Städten vertreten und hat eine Unternehmenskultur, die gut zu unserer passt.“30.06.2017, BT - Redaktion food-service

Weitere Branchennews vom 30.06.2017: