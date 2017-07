Auf Achse: Nach Kaffee kommen jetzt auch Waffeln per Pedale

Bei dem neuen Produkt der Coffee-Bike GmbH handelt es sich um eine mobile Waffelbäckerei, in die das mit Kaffee gesammelte Know-How rund um den mobilen Verkauf, Marketingmaßnahmen und diverse Marktanforderungen bzgl. Hygiene, Sicherheit und anderer Richtlinien synergetisch einfließen können.Die Coffee-Bike GmbH ist seit 2011 als Franchisesystem tätig und hat das Geschäftskonzept der mobilen Coffee-Shops mittlerweile national und international etabliert. Mehr als 200 Coffee-Bikes sind aktuell in 17 Ländern aktiv. Anfang Juli sind die Osnabrücker in sechs Städten unterwegs, um ihr Waffle-Bike-Konzept vorzustellen.Das autarke Waffle-Bike ist mobil, flexibel und überall einsetzbar. Das Design fällt ins Auge und lockt Kunden an, die original belgische Waffelspezialitäten kosten können. Die Waffeln werden innerhalb weniger Minuten frisch gebacken und mit leckeren Toppings und Beilagen verfeinert.30.06.2017, DD - Redaktion food-service

