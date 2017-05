Studentenwerk Osnabrück: Mensa Vechta wird saniert und erweitert

Künftig gibt es zwei identisch bestückte Ausgabelinien

„Die Sanierung der 1981 erbauten Mensa und vor allem ihrer Technik ist dringend nötig“, sagt Universitätspräsident. Der Speiseraum der Mensa wird auf 370 Sitzplätze erweitert, die Cafeteria auf 150 Plätze. Darüber hinaus ist im Eingangsbereich eine vergrößerte Selbstlernzone vorgesehen. Damit passe man sich an die gestiegenen Studierenden- und Beschäftigtenzahlen an.Das Studentenwerk Osnabrück, das die Mensa in Vechta betreibt, gewährleiste auch während der Bauzeit eine „gute, gesunde und abwechslungsreiche Versorgung“, sagt Geschäftsführerin. Allerdings könnten aufgrund der beschränkten räumlichen Kapazitäten nicht die gewohnte Bandbreite an Speisen angeboten werden. Die Leiterin der Hochschulgastronomie,, freut sich mit ihrem Küchenteam auf die sanierten Räumlichkeiten, die neben neuester Küchentechnik zwei identisch bestückte Ausgabelinien für das Mensa-Angebot vorsehen.“Die Sanierung der Mensa umfasst die komplette Haustechnik wie Strom, Wasser, Abwasser und Lüftung. Ferner werden die Sanitäranlagen und die Küchentechnik modernisiert. Ein neuer Lastenaufzug, Schallschutz- und Brandschutzmaßnahmen komplettieren den Bau. Für die Barrierefreiheit wird ein Personenaufzug eingebaut und alle Außentüren werden automatisch bedienbar sein.02.05.2017, SI - Redaktion gv-praxis

