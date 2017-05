hDKM Freiburg und I.C.A.: Neuer Studiengang Culinary Arts & Food Management

Ob Street-Food-Festival oder Festbankett, Franchise-Restaurant oder innovative Food-Produkte: Um viele Menschen auf einem qualitativ und konstant hohen Niveau zu verköstigen, bedarf es der Planung und Koordination komplexer Arbeitsschritte. Dazu gehören Konzeptionen und Kalkulationen, Logistik und Lagerhaltung ebenso wie Event- oder Vertriebsplanung, Küchen-, Hygiene- und Qualitätsmanagement.Der sechssemestrige Studiengang Culinary Arts und Food Management B.A. vermittelt Studierenden genau diese gastronomie-spezifischen Management-Kompetenzen. In einer fein abgestimmten Mischung aus Theorie und Praxis schließt das hKDM-Studium die bisherige Lücke im Ausbildungsangebot der Foodservice-Branche, die von großen Playern der Individual-, System- und Gemeinschaftsgastronomie ebenso wie der Lebensmittelindustrie und dem Lebensmittelhandwerk schon länger angemahnt wird.International, vor allem in Amerika, stehen jungen Talenten aus dem Gastronomiegewerbe die Türen zur Akademisierung mit diversen Studienangeboten im Bereich Culinary Arts und Food Management offen. Diese Möglichkeit wird mit dem neuen Studiengang nun auch in Deutschland geschaffen.Neben Grundlagen im Dienstleistungs-, Qualitäts- und Verpflegungsmanagement sowie im Konsumentenverhalten liegt der Fokus des BA-Studiums auf betriebswirtschaftlichen Grundlagen, wie z.B. dem Prozessmanagement, dem Marketing- und Vertriebs-Know-how. Zu den potenziellen Arbeitgebern gehören sämtliche Unternehmen des Foodservice-Bereichs, wie z.B. die gehobene Gastronomie, die Systemgastronomie, Träger bzw. Einrichtungen der Gemeinschaftsgastronomie, die Lebensmittelindustrie und das Lebensmittelhandwerk.Mögliche Jobs sind: District Leiter Systemgastronomie, Produktmanager bei einem Caterer, Produktentwickler in der Lebensmittelindustrie oder dem Lebensmittelhandwerk, selbstständiger Unternehmer als Franchisenehmer. Kooperationspartner der hKDM sind die Kochschule ALMA in Italien und das Netzwerk der Foodservicebranche, das Institute of Culinary Art (ICA) in Hamburg.01.05.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis

