Hotelkompetenzzentrum: Fachtagung rund um die GroÃŸkÃ¼chenplanung

Hotelkompetenzzentrum: Fachtagung rund um die Großküchenplanung

Neben den vorgestellten technischen Innovationen, sind es vor allem auch die Fachgespräche, die die Veranstaltung zu einem wichtigen Branchen-Treffpunkt machen. So wird Christopher Becker-Vogt, Director of F&B Operations im größten Hotel- und Konferenzzentrum Münchens, ausführlich über die Herausforderungen in einer expandierenden Großküche berichten.Das Hotelkompetenzzentrum ist als Tagungsort optimal gewählt: Zum einen hat sich die neutrale Institution längst auch einen Namen als Veranstaltungszentrum für die Hotelbranche gemacht. Und zum anderen ist das integrierte Gastrokompetenzzentrum mit seiner voll funktionsfähigen Profiküche der perfekte Schauplatz für Vorführungen und Gespräche.28.04.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis

Weitere Industrie-/Messenews vom 28.04.2017: