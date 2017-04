Klüh: Neue Niederlassung in Hannover

Präsenz in der Fläche mit jetzt insgesamt 30 Niederlassungen

Klüh zählt sich zu den führenden deutschen Unternehmen für infrastrukturelle Dienstleistungen wie Cleaning, Catering, Security, Airport Service sowie Facility Service. Zu den renommierten Kunden des Dienstleisters in der niedersächsischen Landeshauptstadt zählen unter anderem Unternehmen wie die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), TUI und TUIfly, Henkel, die Santander Bank und Leoni Protec Cable Systems, ein Hersteller von Spezialkabeln.Das Familienunternehmen mit Stammsitz in Düsseldorf beschäftigt in Hannover rund 200 Mitarbeiter mit steigender Tendenz., Holding-Geschäftsführer von Klüh: „Die Eröffnung der Niederlassung in Hannover ist die konsequente Erweiterung unserer regionalen Präsenz in der Fläche.“ Mit dem Standort in Hannover erhöht sich die Zahl der Klüh-Niederlassungen auf 30.Der 1911 gegründete weltweit agierende Multiservice-Anbieter Klüh Service Management setzt mit rund 49.000 Mitarbeitern in acht Ländern mehr als 770 Mio. Euro um (2016). Mit gut 25 Prozent entfällt der größte Anteil auf den Bereich Gebäudereinigung. Die Bereiche Catering und Security erwirtschaften jeweils einen Anteil von rund 22 Prozent.28.04.2017, SI - Redaktion gv-praxis

