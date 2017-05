frischli: Neuer Sommer-Rezeptfolder 'Lecker Lieblingsgerichte'

Durch die Ergänzung des frischli-Sortiments mit frischen Molkereiprodukten von Wiesehoff bieten die Rezepte noch mehr Vielfalt. In der Sommeredition dreht sich alles um Früchte, Beeren und frische Gemüsesorten aus dem Garten. Herzhaft-leichte Hauptgerichte mit saisonalen Zutaten, wie Gurken, Erbsen und Zucchini, sowie sommerlich-fruchtige Desserts verwöhnen die Gäste in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung mit Genuss 'quer Beet'.Die Rezepte wurden von Profi-Köchen entwickelt. So ist garantiert, dass sie sich trotz ihrer Raffinesse in der Großküche einfach umsetzen lassen, um Gäste genussvoll durch den Sommer zu begleiten. Profi-Köche können ihre Gäste mit herzhaften Hauptgerichten mit Fisch, Fleisch oder Gemüse begeistern.Ob Lachsfrikadellen 'Senf-Hollandaise' mit Wasabi-Gurken und Petersilien-Kartoffeln, Putenschnitzel in Haselnuss-Panade mit Erbsen-Minz-Gemüse und Kartoffelpüree oder Gefüllte Zucchini 'Bulgur-Gemüse' mit Tomatensalat und Minze-Koriander-Chili-Schmand – bei diesen Gerichten bleiben keine Wünsche offen.Der Sommer bietet Früchte und Beeren in Hülle und Fülle – perfekt für Lieblingsdesserts à la frischli. Sommerlich genießen lässt es sich zum Beispiel mit dem Stracciatella-Windbeutel mit Blaubeeren und Bourbon-Vanille-Sauce oder dem Türkischen Sommer-Joghurt mit Aprikosen, Honig und Mandeln.Mit dem Beileger 'Leckere Rezeptinspiration' geht es dieses Mal zum Sommerurlaub in die Alpen. Profi-Köche erhalten Inspiration, um ihre Gäste mit schmackhaften Gerichten aus der Alpenregion etwas Bergluft schnuppern zu lassen. Nach Urlaub in den Bergen schmeckt beispielsweise der Spätzle-Auflauf 'Alpenglück' mit frischen Pilzen, Blattspinat, Bergkäse und Spitzkohl-Krautsalat. Hüttenfeeling kommt auch mit dem Grießpudding 'Alpenliebe' mit Holunderbeer-Gelee und Holunderblütensahne auf.Die Rezeptbroschüre 'Leckere Lieblingsgerichte' inklusive Beileger kann kostenlos unter www.frischli-foodservice.de heruntergeladen werden. Sie kann in gedruckter Form auch per E-Mail an frischli@zweiblick.com oder telefonisch (089-21668112) bestellt werden.01.05.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis