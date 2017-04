Hard Rock Cafés: World Burger Tour mit Burgern aus aller Welt

Burger aus Tennesse, Bueanos Aires und Seoul

Aus über 160 lokalen Burgervariationen suchte das Hard Rock Culinary Team die Besten aus und schickt diese nun auf Weltreise. Die World Burger Tour wird auch dieses Jahr wieder durch viele spannende Aktionen und Specials begleitet, darunter der 'Anti-Heimweh-Burger'. Von montags bis freitags zwischen 12 und 13 Uhr bekommen Gäste, die in dem jeweiligen ausgesuchten World Burger Tour-Land der Woche geboren sind, ihren Local Legendary Burger kostenlos, wenn sie ihren Reisepass vorzeigen.All diejenigen, die auf Genuss-Weltreise gehen und alle Burgervarianten entdecken möchten, können mit dem Hard Rock Cafe Burgerpass Länderpunkte sammeln: Pro verzehrtem Local Legendary Burger gibt es den passenden Länderstempel – nach sieben Stempeln gibt es den achten Local Legendary Burger gratis.Im Mai haben die Hard Rock Cafes Berlin, Köln und München unter anderem folgende World Burger Tour-Angebote auf der Speisekarte: den Tennessee BBQ Burger mit einem Burgerpatty, trockenmariniert und belegt mit Gurkenscheiben, Krautsalat nach Memphis-Art, 'Pulled Pork‘, würziger Spezialsauce, knusprigen Zwiebeln und Cheddar; den Tango Salsa Burger aus Buenos Aires mit Andouille Wurst auf einem Rindfleischpatty, verfeinert mit Salsa Criolla, Aioli, Monterey Jack Käse, frischem Rucola und einem Spiegelei; oder der Olé Burger aus Barcelona mit einer scharfen Romesco Sauce, geröstetem Gemüse, Ziegenkäse und Rucola auf einem Rindfleischpatty, serviert im getoasteten Briochebrötchen.Im Juni folgen dann zum Beispiel der Kimchi Burger aus Seoul – ganz nach traditioneller Herstellung: ein Rindfleisch-Burgerpatty, belegt mit Sriracha-gewürztem Kimchi, Bulgogi-Sauce, frischen Tomaten und Salat, getoppt mit Sriracha Mayonnaise; außerdem der English Breakfast Burger aus London mit geschnittenem Kochschinken auf einem Burgerpatty, belegt mit Frühstückswurst, Spiegelei, Portobello Pilz, Rucola und Aioli, serviert mit Baked Beans."Hard Rocks World Burger Tour will der Abenteuerlust unserer Gäste nachkommen, weshalb wir in diesem Jahr das Menü überarbeitet haben um so einzigartige und authentische Zutaten aus aller Welt hervorzuheben", so Darryl Mickler, Senior Director of Research and Development für Hard Rock International. "Die Gäste können globale Aromen erleben, ohne ihre Heimatstadt zu verlassen - vom kräftigen Kimchi aus Südkorea bis hin zu süßen Kochbananen aus Kolumbien ist für jeden Geschmack etwas dabei."Die Local Legendary Burger werden mit Salat und Tomate serviert und kommen stets in bester Begleitung – Hard Rock’s Savory Artisan Pommes Frites. Während der gesamten World Burger Tour komplimentiert jeweils eine typische Sauce diese Pommes Frites.Als Teil des World Burger Tour Menüs präsentieren die Hard Rock Cafes zudem ihre weltberühmten CocktailsMit Niederlassungen in 74 Ländern, darunter 174 Cafes, 24 Hotels und 11 Casinos ist Hard Rock International (HRI) eine der bekanntesten Marken weltweit. Angefangen mit einer Eric Clapton-Gitarre, besitzt Hard Rock heute eine der bedeutendsten Sammlungen von Musik-Memorabilia weltweit, ausgestellt in sämtlichen Cafes rund um den Globus. Hard Rock ist darüber hinaus bekannt für seine Merchandise-Kollektion, Hard Rock-Live-Arenen und seine preisgekrönte Website. Hard Rock International gehört die weltweite Handelsmarke für alle Hard Rock Marken. Hard Rock gehört, führt und franchised Cafes in bekannten Städten wie London, New York, San Francisco, Sydney und Dubai. Hard Rock International besitzt, lizensiert und/oder führt zudem Hotels/Casinos weltweit, u.a. in Tampa und Hollywood, Fl.Neue Hard Rock Cafes sind in Valenica, Innsbruck, Yangon und Chengdu angekündigt, neue Hard Rock Hotels sind in Abu Dhabi, Atlanta, Berlin, Dubai, London, Los Cabos, New York City sowie in Shenzhen, Dalian und Haikou in China geplant.28.04.2017, BS - Redaktion food-service

