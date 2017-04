Airport München: Positive Bilanz für Satelliten am Terminal 2

Mit dem Satellitenterminal führen die Flughafen München GmbH und die Deutsche Lufthansa AG ihr erfolgreiches Joint Venture fort. Die Kapazität des von Lufthansa und dem Airline-Verbund Star Alliance genutzten Terminals 2 erhöhte sich durch das neue Abfertigungsgebäude um 11 Mio. auf insgesamt 36 Mio. Passagiere.Bei Reisenden und Beschäftigten am Münchner Flughafen kommt das lichtdurchflutete Gebäude mit seinem vielfältigen Serviceangebot gut an. In knapp einer Minute gelangen die Fluggäste mit dem unterirdischen Personentransportsystem (PTS) vom Terminal 2 zum Satelliten. Aufgrund der kurzen Fahrtdauer können auch Passagiere mit Abfluggate im Terminal 2 einen Abstecher in den Satelliten machen und dort eine völlig neue Gastronomie- und Shopping-Welt erleben.16 Einzelhandelsgeschäfte, sieben Restaurants und Cafés sowie drei Duty-Free-Bereiche stehen den Gästen auf einer Fläche von 7.000 qm zur Verfügung.Besonders beliebt bei den Passagieren ist der zentrale Marktplatz rund um den Vorfeldtower mit einem großen Angebot an bayerischen und internationalen Spezialitäten. Im ersten Jahr seit Inbetriebnahme wurden bei 'Hans im Glück' bereits über 55.000 Burger bestellt. Bei den Gästen der Lufthansa First Class Lounge sowie in den je zwei Senator und Business Lounges der Lufthansa im Satelliten waren bayerische Spezialitäten gefragt: In den ersten zwölf Monaten ließen sich insgesamt rund 590.000 Gäste mehr als 251.000 Brezeln, über 22.000 kg Leberkäse und 1.600 kg Obazda schmecken.28.04.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

