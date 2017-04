Metro Ã–sterreich: Launcht 3-h-Lieferservice Metro Gastro-Express

Metro Ă–sterreich: Launcht 3-h-Lieferservice Metro Gastro-Express

Geliefert wird innerhalb von drei Stunden nach Bestellung, und das ausschließlich durch emissionsfreie E-Fahrzeuge. Ein weiterer Ausbau in anderen österreichischen Metropolregionen ist geplant.„Mit dem Metro Gastro-Express machen wir einen großen Schritt in die Zukunft. Darüber hinaus testen wir aktuell mit ausgewählten Kunden, ob eine tiefergehende Partnerschaft, zum Beispiel über digitale Tools, weitere Vorteile bringen könnte!“, erklärt Arno Wohlfahrter, CEO Metro Cash & Carry Österreich.Als Logistikpartner hat Metro mit der österreichischen Post AG und dem größten E-Fuhrpark des Landes den idealen Partner für den neuen Service gefunden. Nach einer Testphase mit kostenfreier Lieferung für bestehende Gastro-Kunden wird eine Zustellgebühr von 24 € pro Lieferung erhoben.„Mit unserem Same-Day-Delivery-Service garantieren wir seit 2015 sichere Lebensmittelzustellung noch am selben Tag CO2-neutral bis an die Wohnungstür. Für den Metro Gastro–Express wird der Service erweitert und Lebensmittel binnen drei Stunden von der Post geliefert. In unserer speziell entwickelten Lebensmittelbox bleibt die Ware verlässlich frisch“, so Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik der Österreichischen Post.28.04.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

