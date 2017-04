Deliveroo Berlin: Bestellvolumen vervierfacht

Viele Partnerrestaurants konnten ihren Umsatz durch eine Kooperation mit Deliveroo um bis zu 30 Prozent oder mehr steigern. Die Stadtteile, die seit 2015 das größte Wachstum verzeichnen konnten, sind u.a. Mitte & Prenzlauer Berg, Neukölln und Friedrichshain.Top-Bestelltag ist der Sonntag – und die Lieblingsküche ist Italienisch. Ausnahmen: In Moabit, Mitte & Prenzlauer Berg und Tiergarten isst man am liebsten Vietnamesisch. Und rund um den Gendarmenmarkt, Alexanderplatz und in Kreuzberg wird Koreanisch am meisten bestellt.Der fleißigste Deliveroo-Besteller sitzt in Mitte & Prenzlauer Berg und hat bis heute allein 429 Einzelbestellungen aufgegeben. Dicht gefolgt von zwei Bestellern aus Neukölln und Wilmersdorf mit jeweils 335 und 293 Bestellungen.Bei großen Firmenbestellungen sind zur Lieferung gelegentlich mehrere Fahrer nötig. Erst kürzlich ist beispielsweise eine Bestellung von über 2.100 € mit mehr als 200 Einzelgerichten ausgeliefert worden.Ohne Fahrer kein Essen: In Berlin sind über 500 Kuriere für Deliveroo unterwegs. In den letzten zwei Jahren haben diese schon an die kuriosesten Orte in Berlin geliefert, u.a. in verschiedene Parks, Hotels und Krankenhäuser. Aber auch an großen Pforten wurden schon Deliveroo-Bestellungen entgegengenommen, zum Beispiel an der Russischen Botschaft und am Reichstag.27.04.2017, BT - Redaktion food-service

