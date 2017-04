Hilcona Foodservice: Pasta Pairing - Rezepte und Ideenwettbewerb

Pasta ungewöhnlich inszeniert: Hilcona Tortelloni Quinoa Spinaci mit Hühnchen und Ratatouille.

Ausgangspunkt für die Pairing-Kreationen von Antoniewicz ist immer die jeweilige Pasta-Füllung. Mit sogenannten Kombinationsbäumen wird aufgezeigt, mit welchen Zutaten sich diese Füllungen kombinieren lassen. Dabei kommen erstaunliche Paarungen heraus, Spinat mit Schokolade etwa, Fleisch mit Wodka oder Wild mit Blutwurst.Für die Umsetzung in der Profiküche serviert eine hochwertige 16-seitige Broschüre zahlreiche Rezepte. Noch mehr Ideen und Inspirationen finden sich auf der Microsite zum Thema:

Auf dieser Seite können Profis auch ihre eigenen Pasta-Pairing-Kreationen hochladen, wenn möglich mit Foto. Alle Besucher der Seite haben dann die Möglichkeit, die Kreationen zu bewerten. Am Ende der Aktion wird eine Fachjury aus allen Einsendungen die zehn besten Ideen küren. Die Gewinner dürfen sich auf ein exklusives Seminar in Zürich freuen, bei dem sie gemeinsam mit Heiko Antoniewicz live kochen.26.04.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

