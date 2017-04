food-service im April: Top 100-Ranking, Branchen-Award, Sieger-Porträts

Im Jahr 2016 erzielten die 100 größten Gastronomen Deutschlands ein gemeinschaftliches Umsatzplus von 2,8 % - nach einer starken Vorlage von 4,9 % Plus im Jahr davor. Unsere Exklusiv-Analyse umfasst mitsamt Ante-Portas-Liste (Rang 101-160, zusammen knapp 1 Mrd. € Umsatz) mehr als 20.000 Betriebe und knapp 14 Mrd. € Nettoerlöse. Wieder gelang dem Fullservice-Sektor (15 Namen) mit 7,1 % das größte Prozent-Wachstum unter den Top 100.Ein Rückblick auf Preisverleihung und rauschende Galanacht im März – zahlreiche Bild-Impressionen vom Branchen-Event im Grand Elysée Hotel inklusive. Auf dem Siegertreppchen standen diesmal Insa Klasing und Marco Schepers für KFC Deutschland sowie David Baumgartner und Hermann Weiffenbach für dean&david. Die beiden Preisträger werden in ausführlichen Fachporträts vorgestellt.Als Branchen-Bühne par excellence präsentierte sich auch in diesem März wieder diein Hamburg. Wir berichten, was abging bei der 91. Ausgabe der gastronomischen Leitmesse mit ihren erneut 1.300 Ausstellern und zahlreichen begleitenden Events. Erstmals auf fünf Tage komprimiert, zählte die Messe 96.000 Fachbesucher – und damit mehr als letztes Jahr. Unter den heißen Themen: Craft Beer, vegetarische und vegane Produkte sowie BBQ.Wenn’s ums Fleisch geht, ist Grillen aktuell der Hit – genauso wie Inspirationen aus der Streetfood-Küche, Stichwort Pulled Meat. Auch das zeigte die Internorga, und wir dokumentieren die wichtigsten Trends und Innovationen in unserem– fleischfreie Alternativen inbegriffen.In den Norden der Republik führt uns das Porträt des Braugasthauses, die neue Folge unserer lockeren Serie über moderne Hausbrauerei-Konzepte. Ungewöhnliche Konstellation in Norderstedt kurz hinter Hamburg: Das schmucke Brauhaus in den Räumen einer städtischen Tochtergesellschaft – der Mehrzwecksäle Norderstedt - wird auch von ihr betrieben. Reizvolle Liaison von Bier und Kultur: Hauptzweck des Gebäudes sind allerhand kulturelle Veranstaltungen.Noch eine aparte Liaison: Contract-Caterer Sodexo experimentiert in Berlin mit trendiger Fast-Casual-Gastronomie.heißt das letzten Oktober eröffnete Five-in-One-Format – junge Sortimente und coole Mitarbeiter-Typen prägen das Bild ebenso wie kreatives Design und einfallsreiche Marken-Inszenierungen.Stichwort Marken: Mit vier Casual-Dining-Marken im Portfolio, darunter Eigenentwicklungen wie Fremdmarken, ist(apeiron) Franchisenehmer und Lizenzgeber zugleich. Eine spannende, ereignisreiche Unternehmer-Biographie in der Systemgastronomie – Auftakt zu unserer neuen Serie. Es geht um Platzhirsche & Persönlichkeiten, Aufbauleistungen & Rückschläge, Credos, Visionen & Lernerfolge.Und außerdem: alles über die aktuellen Neuheiten an der-Front., Plachutta Restaurants, Wien, im-Interview. Hot in: Restaurants mit Mini-Speisekarte.Dies und noch mehr auf gut 100 Seiten!Hier das komplette Inhaltsverzeichnis als PDF Für Abonnenten von food-service gibt es die Ausgabe wieder in drei Versionen zum All-inclusive-Preis. Neben der Druckausgabe haben Sie digitalen Zugriff auf das komplette Heft – sowohl fürs iPad, als auch als ePaper für PC/Laptop und alle Tablet-Systeme ohne iOS. Komfortables Extra: In Sekundenschnelle kann die gesamte Ausgabe nach Schlagworten durchsucht werden.Und natürlich sind alle Internetadressen im Heft per Klick direkt verlinkt und aufrufbar.Wer kein Abonnent ist und sich trotzdem für die aktuelle Ausgabe von food-service interessiert, kann bei unserem Leserservice per Email an aboservice@cafe-future.net ein Einzelexemplar bestellen – kostenlos.27.04.2017, MW - Redaktion food-service

Weitere Branchennews vom 27.04.2017: