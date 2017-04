Transgourmet Seafood: 'Burger, Tapas und Mee(h)r' â€“ Streetfood meets Seafood

Transgourmet Seafood: 'Burger, Tapas und Mee(h)r' – Streetfood meets Seafood

Zum vielseitigen Sortiment zählen unter anderem Fischburger, Friesisch Tapas, Pulled Salmon, Sushi, Döner & Wraps, Pizza & Flammkuchen, Fischbrötchen, Pasta & Seafood oder Scandinavian Streetfood.Doch es werden nicht nur originelle Neuvariationen serviert. Auch neu interpretierte Klassiker und Newcomer sind dabei. Zusätzlich unterstreichen Rezeptvorschläge wie etwa Mini-Burger vom Sockeye oder der Mini-Wrap mit Heilbutt und Aloe-Vera-Melonensalat den Premiumanspruch von Transgourmet Seafood.Die Innovationsfreude der Bremerhavener zeigt sich auch an Snack-Ideen wie dem Norway Bacon Cheese Burger mit Fjordforellenfilet, dem Matjesspieß mit glasiertem Apfel oder der Pulled-Salmon-Pizza mit Wachtelei. Grillwürste aus Fisch oder auch variiert mit Fisch in Kombination mit Convenience-Erzeugnissen aus Kartoffeln respektive Pasta komplettieren die Vielfalt.Die maritimen Fast-Food-Ideen eignen sich für den klassischen Straßenverkauf auf Jahrmärkten, Volksfesten und Weihnachtsmärkten, für Festivals, Food Trucks in Citylagen und urbane Imbissbetriebe, aber auch für die moderne Zwischenverpflegung in der Veranstaltungsgastronomie oder für die Betriebs- und Gemeinschaftsverpflegung.„Mit unserem aktuellen Streetfood-Folder möchten wir weitere Möglichkeiten aufzeigen, wie Streetfood und Seafood miteinander kombiniert werden können. Dabei wenden wir uns nicht nur an die Streetfood-Szene, sondern an alle, die gutes Essen auf maritimer Produktbasis anbieten möchten“, erläutert Jürgen Bergmann, Manager Nachhaltigkeit & Kommunikation bei Transgourmet Seafood, die Intention – und fügt hinzu: „Darüber hinaus sind zahlreiche MSC-zertifizierte Produkte in unserem Portfolio gelistet, ein Aspekt, der für Küchenprofis und Verbraucher, die viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, immer mehr an Bedeutung gewinnt.“Transgourmet Seafood, ein Unternehmen von Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, gilt als eine der modernsten und leistungsfähigsten Drehscheiben für frische Fischwaren. Über Transgourmet Deutschland werden der Lebensmittelgroßhandel und LEH, Fischfachhandel sowie die Gastronomie und Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung beliefert.26.04.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis