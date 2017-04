Optimahl: Baut Gastronomiekonzept auf Berliner Galopprennbahn aus

Das 'Wiener Café' auf dem Rennbahngelände setzt ab sofort auf vollwertige und gesunde Kost. Dort wird es eine Bedienung und gutbürgerliche Küche geben. Darüber hinaus bietet Optimahl ein besonderes Highlight an: Die Gäste haben künftig die Möglichkeit, sich für ein stilechtes Picknick nach englischem Vorbild ausstatten zu lassen.Neu ist auch das optimierte Serviceangebot: Auf der Haupttribüne und den dazugehörigen Logen profitieren die Besucher von Snackboxen und Getränken. Optimahl-Gründer und Geschäftsführer Mirko Mann bringt in die Zusammenarbeit mit dem Rennverein Hoppegarten langährige Erfahrung im Catering für Pferdesport-Events ein.Gegründet 1994 von Mirko Mann und Ulrich Schulze, realisiert die bio-zertifizierte Optimahl Catering GmbH aus Berlin heute deutschland- und europaweit innovative Catering-Konzepte für Auftraggeber aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Sport. 2016 bewirtete das Optimahl-Team fast 139.000 Gäste auf knapp 1.200 Veranstaltungen. Optimahl verfügt nach eigenen Angaben über eine der größten Produktionsküchen Europas, man bekennt sich zu höchster Qualität in Sachen Zutaten und Inszenierung.26.04.2017, MW - Redaktion food-service

