Hollywood: Stern für Wolfgang Puck auf dem Walk of Fame

Wolfgang Puck erhält die Sternenplakette in der Kategorie Fernsehen. Der gebürtige Österreicher und langjährige Wahl-Amerikaner ist in den USA eine prominente Figur. Schon in den 80er Jahren zählte sein vielgepriesenes Spago zu Hollywoods angesagtesten Szene-Restaurants. Der Koch, Multi-Gastronom und Autor von sieben Kochbüchern ist mit Koch-Shows und mannigfachen Auftritten in weiteren TV-Shows auch ein Fernsehstar.“Wolfgang Puck is an innovative chef who successfully converged the industry of food into the comfort of entertainment,” erklärte Ana Martinez, Produzent des Hollywood Walk of Fame.Mit seinem kreativen kulinarischen Stil, charismatischem Auftreten und der Kombination französischer Küche mit euro-asiatischen Akzenten hat der heute 67-Jährige, der nach Wanderjahren in einigen der besten Restaurants Frankreichs seit seinem 24. Lebensjahr in den Staaten lebt, die California Cuisine miterschaffen und berühmt gemacht.Sein Spago begründete überdies den California Pizza Trend – also Freestyle-Pizza mit ausgefallenen, hochwertigen Toppings. Unter seinem Namen finden sich heute drei Unternehmen – Wolfgang Puck Fine Dining Group, Wolfgang Puck Catering, Wolfgang Puck Worldwide, Inc. - ebenso wie eine eigene Produktlinie.Insgesamt betreibt Puck aktuell mehr als 100 gastronomische Einheiten von LA bis New York, London, Bahrain oder Singapur. Sein jüngstes gastronomisches Produkt ist The Rogue Experience: Das Restaurant in der Testküche seines Company-Headquarters in Hollywood offeriert allabendlich nur acht Gästen ein außergewöhnliches Tasting-Menü.Seit mehr als 20 Jahren ist es Puck, der im Anschluss an die Oscar-Verleihung beim 'Governors Ball' die Hollywood-Prominenz verköstigt.Die morgige Auszeichnung findet ab 11.30 Uhr Ortszeit statt und wird live auf der Website des Walk of Fame übertragen.25.04.2017, MW - Redaktion food-service

