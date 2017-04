NRW: Bio-Küchen und Lieferanten vernetzen sich

Ökolandbau ist bester Trinkwasserschutz

Bio ganzheitlich sehen

Weiterbildungen und Beratungen geplant

In Rahmen der Initiative werden in drei Modulen unterschiedliche Zielgruppen des Marktes angesprochen. In Schwerte gab es das erste von vier Netzwerktreffen in diesem Jahr. Auf dem Programm standen unter anderem spannende Vorträge rund um eine nachhaltige Gastronomie. Prof. Dr. Carola Strassner, Professorin für nachhaltige Ernährungssysteme an der FH Münster, sprach etwa über den Zusammenhang von Wasserverbrauch und ökologischer Landwirtschaft. Sie zeigte Ursachen und Folgen physikalischer und ökonomischer Wasserknappheit auf. „Der Ökolandbau ist das größte Trinkwasserschutzprogramm Deutschlands“, so Strassners Fazit.Dr. Peter Meyer, Geschäftsführer des Bio-Großhandelsunternehmens Weiling in Coesfeld, referierte über die Bedeutung einer transparenten Herkunft im Lebensmittelhandel. Zum Finale stellte Rainer Roehl, geschäftsführender Gesellschafter a’verdis, junge Gastronomiekonzepte vor, die ganz selbstverständlich Bio-Lebensmittel einsetzen. „Eine gute Gastronomie trägt auf allen Prozessstufen zur Schonung der Umwelt bei und fördert die Gesunderhaltung, die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Gäste“, machte Roehl klar. Neben den Vorträgen konnten die Teilnehmer in einem von drei Workshops aktiv werden und sich zu verschiedenen Themen austauschen wie beispielsweise zu der Frage „Wie viel Bio ist sinnvoll und machbar?“.Außer den Vernetzungsveranstaltungen wird es im Rahmen der Initiative „NRW kocht mit Bio“ Weiterbildungen für Fachlehrer an Berufskollegs und konkrete Beratungsangebote für Küchen geben, die mit Bio einsteigen wollen.24.04.2017, CZ - Redaktion gv-praxis

