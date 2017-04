USA: Ikea und Standalone Restaurants?

Dem Bericht von Fast Company zufolge kommen 30 % der Kunden in den amerikanischen Ikea-Outlets allein des Essens wegen. Der Möbel-Gigant verkauft allein mehr als 1 Mrd. Köttbullars im Jahr, das Signature-Produkt ist fester Bestandteil der Speisekarte in den Ikea-Restaurants, nicht nur in den USA, wo das schwedische Unternehmen seit 32 Jahren vertreten ist. Inzwischen kam eine vegetarische Variante hinzu, um den aktuellen Nachfragetrend aufzugreifen.Das Food-Angebot bei Ikea setzt überall auf typisch nordische Küche, ergänzt um jeweilige landestypische Offerten wie Mac-and-Cheese in den USA.In der jüngeren Vergangenheit wurde in einigen Metropolen weltweit mit verschiedenen Pop-up-Aktivitäten experimentiert, darunter letztes Jahr The Dining Club in London, cafe-future.net berichtete ( www.ikeathediningclub.com ), und dem Foodtruck-Format Schwedenbistro auf Achse, das im Frühsommer letzten Jahres durch Deutschland tourte.Die Gesamteinnahmen des Ikea-Konzerns (Ingka Holding B.V. und ihre Konzerngesellschaften) stiegen im Geschäftsjahr 2016 auf 35,1 Mrd. €, ein Plus von 7,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Einrichtungshäuser zählten im vergangenen Jahr weltweit 783 Mio. Besucher. In den gastronomischen Abteilungen (Restaurants, Schwedenshops und Mitarbeiter-Restaurants) wurden weltweit 1,7 Mrd. € Umsatz erzielt. In Deutschland erreichte die Ikea-Gastronomie 2016 in 51 Häusern (+1 zum Vorjahr) Umsätze von 221,0 Mio. € (nach 204,0 Mio. € im Jahr zuvor).24.04.2017, MW - Redaktion food-service

