Stone Brewing Berlin: Marcus Thieme neuer Vice President & GM

Thieme berichtet direkt an Dominic Engels, CEO, und Greg Koch, Mitgründer und Executive Chairman von Stone Brewing.„Marcus kann auf eine lange, beeindruckende und erfolgreiche Karriere zurückblicken, in der er für den erfolgreichen Aufbau von Marken in den USA, übergreifend in internationalen Märkten und insbesondere in Europa verantwortlich war“ so Engels.Thieme arbeitete zuvor über 16 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Jägermeister, zunächst als Area Manager Sales und Marketing, später verantwortlich für die Regionen Afrika und Europa. Von 2010 bis 2014 konzentrierten sich seine Verantwortlichkeiten auf Westeuropa, es folgten diverse Führungsaufgaben für die Marke bzw. ihre Tochterunternehmen in den USA. Er besitzt ein Diplom in Business Economics und ist in vier Sprachen zuhause: Deutsch, Englisch, Spanisch und Russisch.„Seit meiner Zeit in den USA bin ich ein großer Fan von Stone Brewing, was diese neue Herausforderung umso spannender macht“, sagt Thieme. „Craft Beer hat in Europa enormes Potenzial und ich bin froh, bei dieser aufregenden Reise dabei sein zu können.“Stone Brewing Co. wurde 1996 in San Diego Kalifornien von Greg Koch und Steve Wagner gegründet und ist die neuntgrößte Craft Beer-Brauerei der USA. Als erster Vertreter der amerikanischen Craft Beer-Szene hat Stone im Sommer 2016 eine Brauerei in Europa eröffnet, am reizvollen Standort in Berlin-Mariendorf stehen Besuchern neben der Brauerei auch Restaurant, Bistro & Gardens zur Verfügung.21.04.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

