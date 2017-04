Rickmers Reismühle: Reis-Linsen-Mischung für gesunde Küche

Bestehend aus 75 Prozent Vollkorn Reis parboiled, 15 Prozent grünen Linsen und 10 Prozent Wildreis punktet der Mix laut Hersteller nicht nur geschmacklich, sondern hat auch ernährungsphysiologisch viel zu bieten. Vollkornreis enthält viele gesunde Bestandteile, darunter Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Die meisten Nährstoffe stecken in der Schale, der so genannten Silberhaut, die bei der Verarbeitung nicht entfernt wird.Auch Wildreis ist reich an Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffen. Grüne Linsen, genauer gesagt Puy-Linsen, machen das Trio komplett. Puy-Linsen sind kleine Powerpakete, verfügen sie doch über einen besonders hohen Gehalt an Eiweiß und B-Vitaminen. Arm an Fett, enthalten auch sie viele Ballaststoffe.Die hochwertige Mischung ist glutenfrei und erfüllt die Kriterien von Halal- und Kosherer Ernährung. Sie eignet sich als Basis für vielfältige Gerichte und lässt sich in 20 Minuten Kochzeit zubereiten.24.04.2017, CZ - Redaktion food-service / gv-praxis