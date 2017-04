Vapiano: Zentrale zieht von Bonn nach KÃ¶ln â€“ inkl. Flagship-Unit

Vapiano: Zentrale zieht von Bonn nach Köln – inkl. Flagship-Unit

Anhaltend positives Wachstum veranlasst Vapiano dazu, seine bisherigen Räumlichkeiten in der Bonner Kurt-Schumacher-Straße 22 aufzugeben und einen größeren Standort in Köln zu beziehen.„Wir freuen uns sehr auf unseren neuen Standort im Rheinauhafen. Dort haben wir die einmalige Gelegenheit, alle zentralen Bereiche für unser globales Gastronomie-Netzwerk unter einem Dach zu vereinen. Das moderne und trendbewusste Umfeld ermöglicht uns die dynamische Umgebung, die wir uns gewünscht haben“, erklärt Jochen Halfmann, Vorstandsvorsitzender der Vapiano SE.Vapiano zählt aktuell mehr als 180 Restaurants in 32 Ländern auf fünf Kontinenten. In Deutschland zählte die Marke Ende 2016 74 Units und erwirtschaftete einen Umsatz von knapp 194 Mio. €.21.04.2017, IR - Redaktion food-service

