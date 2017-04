Berlin: Grill Royal-Gruppe eröffnet Kin Dee

Am Werk in der Küche ist das Ex-Fotomodell Dalad Kambhu, für künstlerische Akzente sorgt Rirkrit Tiravanija, wie die Küchenchefin stammt er aus Thailand. Das Restaurant in der Lützowstraße bereichert das kulinarische Angebot im Bezirk Berlin Tiergarten - mit Namen wie Oh! Panama, Sticks’n’Sushi oder der Brasserie Lumière, alle um die Ecke in der Potsdamer Straße angesiedelt, bereits ein aufblühender gastronomischer Hot Spot.Kambhu setzt auf die Liaison authentischer Thai-Aromen mit saisonalen und regionalen Produkten. Süßer Apfel statt Mango, eingelegter Kohlrabi statt Papaya? Geht, sagt die in Bangkok aufgewachsene Köchin mit kosmopolitischer Biographie (Paris, New York), vor einem Jahr in Berlin angekommen.Das Kin Dee bietet rd. 60 Sitzplätze und ist dienstags bis samstags ab 18 Uhr geöffnet.Das Macher-Team vom Grill Royal ist in Berlin damit mittlerweile mit fünf weiteren Konzepten vertreten, darunter seit 2016 das Le Petit Royal am Savignyplatz, der Pauly Saal und das Dottir, ein Pop-up-Restaurant im Zeichen nordischer Küche, das allerdings demnächst schließen wird. Hier hatte Dalad Kambhu letztes Jahr ein viel beachtetes Gastspiel gegeben. Außerdem übernahm die Gruppe ebenfalls 2016 das Café Einstein Unter den Linden.21.04.2017, MW - Redaktion food-service

