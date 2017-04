Vegetarierbund: Checkliste für veganen Wochenspeiseplan

Die „Checkliste für einen veganen Wochenspeiseplan“ dient mit Mengen-empfehlungen und Beispiellebensmitteln als Arbeitsgrundlage für GV-Rezeptur-planer und Köche. Die Liste ist auf der aktuellen Website des Vebu zum freien Download verfügbar.Als Vorbilder in Sachen pflanzliche Gemeinschaftsverpflegung benennt der Vebu unter anderem die Deutschen Studentenwerke, für die Vebu-Gastro seit Jahren erfolgreiche Schulungsmodule entwickelt. Von „Vegan Basics“ über „Brainfood“ bis hin zu einem Kurs über Nahrungsmittelunverträglichkeit richten sich diese Module nun auch verstärkt an die Verantwortlichen in der Betriebs- und Schulgastronomie.20.04.2017, SI - Redaktion food-service / gv-praxis