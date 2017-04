Trendsetter: Vier Ideen für zeitgemäße Gastronomie-Angebote

1. Probier doch mal – Gästebindung dank Tasting-Angeboten und Probier-Tellern

2. Was nicht passt, wird passend gemacht: Verkaufssteigerung durch Cross Selling

3. Der erste Eindruck zählt! On- und offline

4. Mehr Raum für Beweglichkeit auf der Karte schaffen

Über gastronovi

Kein Gastronom kann und soll jedem Trend hinterherrennen, denn die eigene Authentizität muss gewahrt bleiben. Konzepte, die mit Herzblut und Kreativität hinter ihren kulinarischen Kreationen stehen, können auch in Zukunft punkten. Dabei spielt es keine Rolle, ob deftige Hausmannskost, Thai-Pralinen oder vegane Käsekuchen im Angebot sind, entscheidend ist der gute Geschmack und ein Konzept, das die Gäste begeistert. Die nachfolgenden Tipps zeigen, mit welchen Tricks Gastronomen ihre Gäste immer wieder neu abholen können:Grünkohl als Häppchen-Variationen, ein Tablett mit einer Auswahl verschiedenen Craft-Biersorten oder deftige Kleinigkeiten aus der deutschen Küche – es wird probiert und kombiniert, was das Zeug hält! Wenn das eine oder andere nicht jeden Geschmack trifft, werden die Gäste es dem Gastgeber nachsehen und einfach den nächsten Happen probieren.Das frisch zubereitete Ceviche vom Peruaner zusammen mit einem Glas Weißwein vom französischen Weinhändler nebenan verzehren – das wünschen sich viele Gäste. Gastronomen, die sich kurzerhand zusammenschließen, können so ohne viel Aufwand neue Kunden gewinnen. Wer als Barbesitzer etwa die Burgervariationen von nebenan anbietet, verliert hungrige Gäste nicht an die Konkurrenz. Vielmehr bleiben diese im Lokal und bestellen zum Burger gleich noch eine Runde. Für Benutzer des Softwaresystems von gastronovi Office ist diese Idee besonders leicht umzusetzen: So können Gäste in der Bar zum Beispiel ganz einfach mit ihrem Smartphone im Burgerladen nebenan bestellen, der Koch bekommt eine Push-Nachricht und kann die gewünschten Burger für die Lieferung vorbereiten.Eine gute Location ist heute viel mehr als ein toller Ausblick oder ein einladender Eingangsbereich, denn der erste Eindruck vieler Gäste entsteht lange bevor sie vor dem Lokal stehen – nämlich im Internet. Google-Bewertungen, die Online-Speisekarte oder Empfehlungen von Freunden über Social Media geben oftmals den Ausschlag zur Entscheidung. Ein gut gepflegter Web- und Social Media Auftritt ist daher heute mindestens genauso wichtig wie eine ansprechende Inneneinrichtung.An kreativen Ideen fehlt es in der Gastronomie selten. Vielmehr ist die Zeit für die Umsetzung Mangelware. Einen selbstkreierten WM-Cocktail oder den neuen Burger der Woche in das Kassensystem einzugeben und anschließend auch noch in alle Speisekarten, die TV-Präsentation, auf die Website und in die Social Media Kanäle zu übertragen, kostet viel Zeit. Um dennoch beweglich für Trends und Ideen zu bleiben und Gäste mit Angeboten in das Lokal zu locken, bietet die Digitalisierung vielfältige Möglichkeiten, Prozesse sinnvoll zusammenzufassen und zu optimieren. Einmal in das gastronovi Office System eingegeben, ist das neue Angebot auf allen Kanälen von der TV-Präsentation oder Speisekarte bis hin zur Rezeptkalkulation oder dem Kassensystem automatisch verfügbar.

